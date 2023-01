Esame farsa di Suarez | al via il processo Anche Agnelli e Cherubini tra i testimoni

CalcioNapoli24

... sono tra i 36 testimoni che la procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone ha chiesto di sentire nell'ambito del processo per l'di italiano a Luis Suarez, di cui è in programma oggi ...Si è aperto a Perugia il processo sulla vicenda dell''' sostenuto il 17 settembre 2020 dal calciatore uruguaiano Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana che vede imputati l'ex rettrice dell'università per Stranieri Giuliana Grego ... Esame farsa Suarez, l'11 gennaio prima udienza: anche Agnelli tra i possibili testimoni Sono imputati l'allora rettrice dell'Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, il direttore generale dell'ateneo Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina ...E’ iniziato questa mattina a Perugia il processo per il presunto esame di italiano ‘farsa’ del calciatore uruguaiano Luis Suarez. La Procura della Repubblica di Perugia ipotizza i reati di falso ideol ...