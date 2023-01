(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La 27enne aveva cominciato a stare male dopo la rimozione di un accesso. I medici le aveva detto che si trattava di una cefalea ma la ragazza è entrata in coma e non si è più risvegliata

"Esagera". E la cacciano da tre ospedali: Valeria muore a 27 anni