Ereditiera 88enne truffata | “Suo figlio è stato arrestato” E si fanno dare 4 milioni in preziosi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Le hanno telefonato sostenendo di essere carabinieri e che ilera rimasto coinvolto in un incidente stradale, da lui causato, e per questo eraarre. “Può tornare libero solo su cauzione”, che in Italia non è prevista dall’ordinamento giuridico ma è una fattispecie assai nota nell’immaginario collettivo per film e serie tv statunitensi. È iniziata così una truffa milionaria messa a segno a Milano ai danni di un’anzianache appartiene a una storica famiglia di imprenditori aeronautici lombardi, forse la più blasonata della storia del volo italiano, i Caproni. I truffatori, secondo quanto riferito dalla Polizia, che indaga sul caso, martedì pomeriggio hanno telefonato alla donna, di 88 anni, che vive in uno stabile nei pressi di piazza del Duomo, affermando che ilaveva ...