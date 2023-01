‘Er Salustro’ di Radio Dimensione Roma è morto | ‘Giggi Cartoni ci hai fatto tanto divertire’

'Non avremmo mai pensato di trovarci a scrivere un post del genere. E' venuto a mancare Giggi Cartoni , detto '', che per molti anni ha accompagnato 'La Sveglia dei Gladiatori' con i suoi aneddoti su Roma , facendoci divertire e pensare al tempo stesso, con la sua saggezza e infinita ironia. Per ...NON MANCATE!! PROGRAMMA: 12:00: Apertura Stand Gastronomici 13.30: Concerto di Marta Civica e Fabio Fedra 15:00: Visita guidata a cura de '' 16:00: Giochi popolari e tombola Anguillarina ...