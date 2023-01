Empoli-Sampdoria | tutte le info sulla vendita dei biglietti

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)Football Clubrma che sono ini tagliandi per, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A TIM 2022/23, in programma lunedì 16 gennaio alle ore 20.45 allo Stadio Carlo Castellani di. Prezzi e modalità diMODALITÀ DIDEIPer tutti i tifosi azzurri ci sarà la possibilità di acquistare un tagliando al prezzo speciale di 2 euro: vai all’Store o all’Unione Clubs Azzurri oppure ritira il voucher nelle attività convenzionate e acquista direttamente online il biglietto per la Maratona o per la Curva Nord su Vivaticket. I tagliandi dei settori di Poltronissima, Poltrona e Tribuna Inferiore ...