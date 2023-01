Emma Villas Volley | numeri record per il settore giovanile Fammelume | “Lavoriamo per tirare fuori il meglio da questi 110 ragazzi”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ildellaha raggiunto e ha superato in questa stagione il numerodi 100 ragazzi presenti nelle varie formazioni. “Questo incremento del numero di ragazzi nelle nostre formazioni è un elemento che ci fa ovviamente tanto piacere – commenta il direttore tecnico deldi, Alessandro Fammelume. – Ciò testimonia il fatto che stiamo portando avanti bene e con profitto il nostro lavoro. I ragazzi già presenti si trovano bene e se ne aggiungono altri. Questo avviene in una città che tradizionalmente non ha una vocazione pallavolistica. Ovviamente iche aumentano creano problemi logistici e organizzativi a ...