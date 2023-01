Emanuela Orlandi | le testimonianze e la pista degli occhiali a goccia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il Vaticano, che ha deciso di indagare sulla scomparsa di, ha ora il compito di riesaminare una montagna di documenti eraccolte in 40 anni. Cioè da quel 22 giugno del 1983 ad oggi. Sono infatti numerose le inchieste aperte e archiviate su uno dei casi più misteriosi d'Italia. E per fare questo, il Vaticano non è escluso che debba addirittura ripartire da zero, dai primi giorni seguenti alla scomparsa della ragazza di 15 anni, figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia, e perciò cittadina vaticana. Sotto la lente d'ingrandimento della nuova inchiesta potrebbero dunque finire anche le prime telefonate di presunti mitomani, così come furono considerati quattro decenni fa. Come quelle che risalgono al 25 giugno, tre giorni dopo la scomparsa nella giovane. Sì, perché in quelle chiamate si ...