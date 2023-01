Emanuela Orlandi è figlia di Papa Wojtyla? L’assurda ipotesi che sconvolge il Vaticano | chi è suo padre?

Repubblica Roma

La Chiesa non ha mai collaborato, io ero vicino alla verità ma sono stato fermato" - - Il Vaticano ha deciso di riaprire il caso. La decisione è stata presa all'improvviso e la ...La conduttrice ci accompagna come sempre alla scoperta di alcuni dei più controversi casi di persone scomparse: questa settimana la trasmissione non poteva non occuparsi di, il cui ... Emanuela Orlandi, dalle chat dei cardinali alla tomba vuota di Katty Skerl: i 5 elementi che hanno indotto la… Emanuela Orlandi è la figlia segreta di Papa Wojtyla Un'assurda teoria fa tremare il Vaticano, ma chi la sostieneIl Vaticano, che ha deciso di indagare sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, ha ora il compito di riesaminare una montagna di documenti e .... Sono infatti numerose le inchieste aperte e archiviate su ...