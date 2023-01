Emanuela Folliero ha rischiato di morire per un tostapane | ha commesso un grave errore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Oggipuò raccontarlo ma ha davverodi. Tutto a causa di unma seha preso la scossa elettrica è stato per un suo. Racconta tutto ospite del programma Trends&Celebrities su Rtl, ha ancora paura se ci pensa e ha ragione perché hadavvero di non esserci più per una sciocchezza, l’uso del. E’ stata imprudente, chissà quante volte la presentatrice avrà spiegato a suo figlio che ha 14 anni di fare attenzione con la corrente elettrica, ed è stata proprio lei a sbagliare, a distrarsi. Tutto è accaduto durante le vacanze di Natale, laha preso una scossa elettrica inserendo la presa del ...