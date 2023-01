Elisabetta Gregoraci | il vestito bianco incanta | il selfie allo specchio fa impazzire tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La sua bellezza è a dir poco travolgente;sa benissimo come mandare in tilt totale i suoi fan. Dal punto di vista professionale,è stata protagonista di Guess My Age; parliamo del quiz show che veniva trasmesso su Tv8 e condotto prima da Enrico Papi e poi da Max Giusti. I personaggi famosi dovevano aiutare i concorrenti, con l’ausilio di semplici indizi, ad indovinare l’età di sette sconosciuti. Impresa per nulla semplice. E’ chiaro che, dal punto di vista lavorativo,la ricordiamo per l’esperienza avuta alla quinta edizione del Grande Fratello Vip; all’interno di uno dei reality più importanti per il palinsesto Mediaset è riuscita a mostrare il proprio carattere e la propria determinazione. InstagramImpossibile dimenticare ...