Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini | gli amici svelano un romantico aneddoto | “Due anni fa si erano già incontrati e…”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La storia trasta diventando, giorno dopo giorno, sempre più seria. Lo conferma il rinnovato atteggiamento dell’ex moglie di Flavio Briatore, sempre stata restia a mostrare al pubblico la sua vita sentimentale, che ora invece condivide lei stessa foto con il nuovo amore. Su Instagram, dove è molto attiva, laha pubblicato vari scatti che la ritraggono insieme a, manager e proprietario di un hotel di lusso a Firenze, nonché ex compagno di un’altra ‘vippona’. Solo qualche giorno fa, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver trascorso il Natale in Kenya con l’ex marito e il figlio Nathan Falco, ha raggiunto il 30enne negli Emirati Arabi. Segno, questo, che la loro relazione, iniziata presumibilmente lo scorso agosto, stia ...

Kate Middleton compie 41 anni PASSIONE INCONTENIBILEe Giulio Fratini tra baci e palpatine a Dubai E' NATA BELLA Paura per Alice Campello, in terapia intensiva dopo il parto ...... bella, di successo, con una sua strada professionale ben definita, di certo non si fa abbagliare da Flavio...' Ma lei sarà interessata davvero all' ex di, ha chiesto il ...Il 2023 inizia con il botto per due protagonisti del gossip italiano: Lady Cologno e l'ex di Elisabetta Gregoraci. Cosa è successo tra loroIl primo incontro tra Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Giulio Fratini sarebbe avvenuto a bordo di un treno. Tutto quello che c'è da sapere.