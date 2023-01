Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini | Chi pubblica le foto della vera passione

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Non poteva che essere la rivista Chi are tutte ledi, immagini scattate a Dubai. Sono ledell’ennesima vacanzacoppia, la prima del 2023 ma sono anche le prime che mostrano i baci, la complicità, l’amore vero, perché tutto adesso è davvero ufficiale. E’ incredibile comesia riuscito a trasformare la vita di. Lei che è l’ex moglie di Flavio Briatore e sembrava legata a lui da un filo eterno, entrambi limitati nelle loro storie d’amore. Questa volta è diverso, il giovane imprenditore sembra avere preso tutto lo spazio per una lunga e importante storia d’amore con la showgirl e ...

Gazzetta del Sud

Leggi Anchee Flavio Briatore, Natale insieme a Malindi In spiaggiasfoggia un fisico tonico e asciutto, valorizzato dal bikini striminzito. Giulio Fratini è pazzo di lei ...Leggi anche › Maurizio Costanzo e il giudizio sulla carriera tv di, vacanza tra Kenya e Dubai Come fa ormai da diversi anni,ha trascorso ... "Torna a lavorare. Ah già, non hai mai lavorato". Elisabetta Gregoraci replica piccata Per Elisabetta Gregoraci fisico da urlo e Instagram in fiamme. La showgirl ha condiviso una serie di scatti in cui mette in evidenza il ...Elisabetta Gregoraci si trova in vacanza a Dubai: sapete quanto costa una cena nel suo ristorante preferito Il prezzo è da capogiro ...