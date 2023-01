Elezioni regionali 2023 | Francesca Leoncini annuncia la sua candidatura per D’Amato Presidente

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma – “Ho scelto di candidarmi al Consiglio Regionale del Lazio nella lista del Terzo Polo a sostegno di Alessio, al fianco di Luciano Nobili. Penso che il Lazio abbia bisogno di una guida valida e competente e– che da Assessore regionale alla Sanità ha gestito in modo eccellente la campagna vaccinale e la fase più acuta della pandemia – è la persona giusta”. Così, consigliera capitolina di Italia Viva. “Sono pronta a sostenere anche in Consiglio Regionale le esigenze della città di Roma, – spiega – come sto già facendo in Assemblea Capitolina. Tanti i temi da affrontare. A cominciare dalla risoluzione del problema dei rifiuti, puntando sulla raccolta differenziata e sul termovalorizzatore, e dal miglioramento del trasporto pubblico locale, attraverso il ...

Sky Tg24

E su Retequattro sono già in onda tutte le prime serate d'informazione che assicureranno notizie e approfondimenti anche in vista delledel 12 e 13 febbraio in Lazio e Lombardia. '...E su Retequattro sono già in onda tutte le prime serate d'informazione, con approfondimenti, anche in vista delledel 12 e 13 febbraio in Lazio e Lombardia. Gli esordi di stagione ... Elezioni regionali in Lombardia, il primo confronto (indiretto) tra i candidati Verità storica sugli Anni di piombo, donando alla Capitale anche un Museo nazionale della memoria per le vittime del terrorismo. L’Osservatorio nazionale lancia un appello a tutti i candidati presiden ...Il consigliere regionale esalta la posizione moderata vincitrice e assicura: "L'unità del centrodestra e la tenuta della maggioranza in Regione non sono a rischio" "Pierangelo Oliveri è il presidente ...