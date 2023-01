Elezioni regionali 2023 | Antonella Gobbo si candida per la lista civica D’Amato Presidente

Sky Tg24

L'alleanza Europa Verde, Sinistra Italiana e Reti Civiche presenta i propri candidati, in provincia di Como, per le prossime. Si tratta di Elisabetta Patelli , Massimo Capozziello, Daria Doria , Federico Brugnani , Camilla Bossi e Mattia Sacchi. La lista, che fonda il proprio agire su giustizia sociale, ...È ufficiale, Valentina Paterna Coordinatrice di Fratelli d'Italia Tarquinia e Consigliere Comunale è tra i quattro candidati della provincia di Viterbo alle prossimedel 12 e 13 febbraio. C'è grande soddisfazione nella città per la candidatura di Valentina Paterna nella lista di Fratelli d'Italia a sostegno del Presidente Francesco Rocca. 'Sono ... Elezioni regionali Lazio e Lombardia, il compenso degli scrutatori e come fare domanda Mercoledì, 11 gennaio 2023 Home > aiTv > Letta: “Smentisco candidatura alle elezioni europee, la mia ultima è stata il 25 settembre” (Agenzia Vista) Roma 11 gennaio 2023 “Si è parte di una comunità an ...Elezioni regionali in Lombardia. L’Alleanza tra Sinistra Italiana, Europa Verde e Reti Civiche in Lombardia si conferma con l'esito della raccolta ...