Elettrificazione | l' importanza del made in Italy

Energia Oltre

... in quasi tutti i settori industriali, e sviluppare innovative tecnologie per la. Sottolineando come, secondo studi accreditati, entro il 2030 la quota di mercato globale delle auto ...Silvio Magliano (Moderati) ha ricordato l'del tema dell'accessibilità del trasporto ...richiesti da Domenico Ravetti (Pd) e infine Mauro Fava (Fi) ha chiesto un parere sull'... Per la transizione energetica è importanza dell'elettrificazione. Il ... L'importanza del made in Italy nella elettrificazione. Pietro Gorlier, CEO di Comau, racconta le eccellenze sul nostro territorio.Il mondo automotive si sta dirigendo a vele spiegate verso l’elettrificazione e, ancor di più, verso l’elettrico, ma i tanto amati (e odiati) motori diesel non possono essere messi da parte con estrem ...