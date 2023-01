Electrolux firmato l’accordo per 222 esuberi | incentivi fino a 72mila euro per chi lascia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, accordocon i sindacati per il piano di ristrutturazione aziendale che prevede in Italia 222edper chivolontariamente il posto di lavoro. Saranno tutte uscite volontarie con incentivo economico che può arrivare. Per Solaro il piano prevede 10tra gli impiegati, mentre dal prossimo ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Agenzia ANSA

un accordo quadro a livello nazionale per la gestione della riduzione costi dell', che prevede 220 esuberi complessivi a livello nazionale. Per il sito di Cerreto d'Esi (Ancona), ...Brutte notizie dall'incontro tenutosi martedì 10 gennaio a Saronno tra i vertici die i sindacati dei lavoratori. Una giornata attesa per le sorti dei singoli stabilimenti ...martedì ... Electrolux: firmato accordo, 220 esuberi in Italia È stato siglato a Solaro (Monza e Brianza), l'accordo con il gruppo Electrolux sulle 222 uscite subordinate al criterio della non opposizione, solo volontari, evitato così un possibile intervento dire ...SUSEGANA - E' stato firmato lunedì un accordo quadro a livello nazionale per la gestione della riduzione costi dell'Electrolux, con riorganizzazione del lavoro e riduzione del personale, che prevede 2 ...