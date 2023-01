(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Abbiamo provato Character.ai , la piattaforma di intelligenza artificiale che consente di conversare con idel passato e del presente, oppure con personaggi totalmente inventati. Per ora è poco più di un gioco, ma in alcuni casi le risposte sono sorprendenti

la Repubblica

Ho semplicemente scelto Elonsu Character.ai , una nuova (e curiosa) piattaforma che consente -... Ci sono Socrate ,, Turing, Kanye West, Billie Elish, Freud . Ma anche i protagonisti dei ...... come la macchina elettrica di Elon, e come abbia lasciato un'impronta nei film, nella ... Galileo, Newton, Darwin, e tanti altri, nei tempi moderni pensate a Alberte la sua incredibile ... Einstein, Musk, Freud, Elisabetta II: una chat permette di dialogare con i più grandi, vivi o morti Abbiamo provato Character.ai, la piattaforma di intelligenza artificiale che consente di conversare con i grandi del passato e del presente, oppure con ...Una storia di riscatto socio - economico al femminile, come donna, come madre e professionista: una vera e propria guerriera, un modello per i tre figli, riuscita a fuggire da un matrimonio violento d ...