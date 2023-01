Edoardo Angela | chi è il figlio di Alberto Angela?

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)è ildi, il celebre e apprezzatissimo divulgatore scientifico televisivo. Bello tanto quanto il padre, il giovane è riservatissimo proprio come il resto della sua famiglia. Ciò non significa, però, che non sia possibile reperire sul web alcune informazioni salienti su di lui. Cosa sappiamo, quindi, di? Andiamo...