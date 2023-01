Editoria | solidarietà Stampa Parlamentare ad agenzia Dire

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - L'Associazioneesprime pienaai colleghi dell'dicolpiti da un piano di esuberi del 30 per cento della forza lavoro. Si legge in una nota dell'Asp. Riteniamo molto grave che i lavoratori non abbiano ricevuto lo stipendio di novembre e di dicembre, mentre sono impegnati da oltre un anno in un piano didi circa il 30 per cento. L'rappresenta una realtà di eccellenza e imparzialità, in particolare la redazione politico-, anche grazie a una costante presenza nei palazzi istituzionali (Camera dei deputati, Senato, Palazzo Chigi e Quirinale), presenza che riteniamo debba essere garantita.