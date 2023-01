Ecco come fermare l’onda nera del sovranismo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sentiamo tutti forte i pericoli a cui andiamo incontro e l’ansia di non essere all’altezza di sfide così impegnative. Vediamo anche molto chiaramente che alcune tendenze vorrebbero farci rinunciare ai valori sui quali è costruita la nostra convivenza. Sono le prove a cui è sottoposta la nostra gezione oggi, in questo momento, con domande inedite da parte di un mondo che si è trasformato sotto i nostri occhi e che spesso non siamo stati in grado di capire e di regolare Quando da ragazzo chiesi al professor Giorgio La Pira cosa intendesse per “escatologia del profondo”, mi rispose che la storia èun oceano in cui sei in grado di cogliere le correnti quando affiorano ma in profondità altre si preparano, si gonfiano, e scoprirne la forza prima che si manifestino è opera della politica. Della grande politica. I segni dei tempi ci dicono che le ...