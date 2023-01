Ecco a voi i Chippendales | recensione della miniserie Disney+

WIRED Italia

Se pensate che una serie dedicata agli spogliarellisti possa essere solo superficiale o volgare,i Chippendales è qui per farvi ricredere. La miniserie prodotta da Hulu e che debutta l 11 gennaio su Disney+ racconta esattamente come è stato creato il gruppo di male stripper più famoso ...Abbiamo inserito la serie tv " disponibile in Italia e su Disney+ dall'11 gennaio " nella top 5 di inizio anno, ipotizzando chei Chippendales potesse essere uno tra gli show più interessanti del 2023. Forse non è quello più originale ma, sicuramente, non passerà inosservata. In bilico tra drama, commedia e true ... Ecco a voi i Chippendales racconta una storia originale in un modo ormai fin troppo usuale In bilico tra fiction e cronaca nera, la nuova serie disponibili su Disney+ racconta come lo spoglierallo maschile è diventato un vero e proprio spettacolo (per sole donne) ...La scandalosa storia di Somen "Steve" Banerjee, raccontata dall'ideatore di Pam e Tommy Robert D. Siegel. Su Disney+. GUARDA ORA » ...