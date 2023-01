Eav | Uil conferma le 24 ore di sciopero di venerdì

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Uiltrasportilodi 24 cheprossimo interesserà i lavoratori di Eav. L’azienda, nell’ultima riunione in videoconferenza, così come informa il segretario generale della Uiltrasporti Campania, Antonio Aiello, “con atteggiamento superficiale, non ha manifestato alcuna volontà di entrare nel merito delle problematiche legate alla vertenza in atto”. “Un comportamento irresponsabile che – continua Aiello – testimonia non solo lo stato in cui versano le relazioni industriali in Eav ma anche l’approccio quasi indifferente con cui la stessa azienda affronta le rivendicazioni che arrivano dal mondo del lavoro. Ogni altro commento sarebbe inutile, ci apprestiamo, purtroppo, ad effettuare la terza azione diconsapevoli del prezzo che pagheranno i lavoratori e ...