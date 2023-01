E' uscito il libro di Harry | ' Spare'

Donna Moderna

- Dopo una spasmodica attesa è disponibile da oggi nelle librerie di tutto il mondo, l'autobiografia del principe d'Inghilterra tradotto in 16 lingue. Al suo interno, lo sfogo, le critiche e le accuse,...Nelè specificato che il duca di Sussex verserà una cifra ad alcuni enti benefici britannici: ... "William era ubriaco al royal wedding con Kate" di Roberta Mercuri ÈSpare : le frasi più ... È uscito il libro di Harry: i passi più esplosivi Per la famiglia reale inglese sono giorni di fuoco: anche in Italia è finalmente uscito il libro "Spare" del principe Harry. Harry non ha "risparmiato" nessuno e tra le pagine della sua autobiografia ...Il principe Harry condanna la stampa britannica per le indiscrezioni sui contenuti del suo libro in merito alla vicenda in Afghanistan: “Titoli ...