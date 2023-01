E tu fai l’oralcare? I prodotti che rendono ‘bella’ la bocca

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)è l’insieme di pratiche e di attività volte a mantenere in buona salute e bellezza i nostri denti e le nostre gengive. Prendersi cura della propria igiene orale è fondamentale per evitare problemi come carie, mal di denti, infezioni e perdite di denti. Inoltre, avere un sorriso sano e luminoso contribuisce alla nostra autostima e al nostro benessere psicologico. Una buona igiene orale comincia con la pulizia quotidiana dei denti. È importante lavarsi i denti almeno due volte al giorno, preferibilmente al mattino e alla sera prima di andare a dormire. Per fare questo, occorre utilizzare uno spazzolino a setole morbide e un buon dentifricio. È importante spazzolare accuratamente ogni singolo dente, sia la superficie esterna che quella interna, e passare lo spazzolino anche sulla lingua e sulle gengive. Un altro elemento importante ...