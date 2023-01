È stato ordinato l’arresto di due importanti funzionari brasiliani per l’assalto alle istituzioni

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tra cui il capo della polizia militare, corpo accusato non solo di avere fatto poco per impedire l'attacco, ma di averlo anche favorito

Vatican News - Italiano

Il Congresso e il Senato hanno ratificato l'intervento federalegià domenica dal leader, ... Un mandato di arresto èspiccato nei confronti dell'ex capo della polizia militare di Brasilia,...... esercizio e progettazione di opere atte a creare e salvaguardare unassetto idraulico di ... Particolarmente significativo èl'impegno nella progettazione di invasi irrigui collinari ... Segreteria di Stato, Pacho nuovo sotto segretario per il Settore ... Se cade, anche Bakhmut poco più a sud rischia di cedere. Le reclute finite nella rete della grande mobilitazione ordinata da Putin a settembre ora ...La decisione arrivata il giorno dopo l’udienza del 9 gennaio 2023 in cui la difesa ha chiesto di annullare l’ordinanza con il congelamento di due conti in banca a Calusco d’Adda ...