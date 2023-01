È scomparso Salvatore Virga | noto pescivendolo di Monreale

Leggi su filodirettomonreale

Personaggio, chiamato "zio Totuccio", è stato per tanti anni titolare di una pescheria in via Venero. Ancora prima si era dedicato al commercio di meloni, al trasporto di frutta in tutta la Sicilia. I più anziani lo ricorderanno anche nel suo banco in piazza Spasimo a vendere polpo. È morto nel pomeriggio di ieri. Lascia tre figli, 12 nipoti e 6 pronipoti. I funerali si terranno giovedì 12 alle ore 10:00 presso la chiesa di San Castrense.