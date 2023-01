È pazza Inter in Coppa Italia | Inzaghi ai quarti in rimonta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Fatica e sudore per l’contro il Parma: i nerazzurri staccano il pass per idiai supplementari grazie ad Acerbi La partita a cui abbiamo assistito… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

QUOTIDIANO NAZIONALE

...è invece alle 21 su Canale 5 con la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia- Parma . ... Nel corso delle sue esplorazioni, Jeremiah incontra una donna diventatadopo aver assistito al ...Insomma, il 2023 è appena iniziato e già ci ha ricordato perché l'aggettivo che accompagna da anni l'. L'vista contro il Napoli è stata solo un'illusione La vittoria sul Napoli è ... Torna la pazza Inter, Monza trova il pari al 93’ L’Inter accede ai quarti di finale di Coppa Italia vincendo 2-1 contro il Parma una partita incerta fino all’ultimo. A essere decisiva è la rete incredibile di Francesco Acerbi grazie ad un’incornata ...INTER PARMA – Una Pazza Inter cade in quel di Monza, con un 2-2 raggiunto in extremis dai brianzoli. L’autorete di Dumfries su stacco di Caldirola costa altri due punti all’Inter che, nonostante la co ...