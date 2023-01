È nata Bella Morata | Alice Campello in terapia intensiva “si sta riprendendo”

ilgazzettino.it

'Ieri éed é proprio come la sognavamo' scrive l'ex calciatore prima di annunciare il ricovero della moglie in terapia intensiva. 'Alice é forte e un po' alla volta si sta recuperando. Ora ...Morata: 'E''. Alice Campello in terapia intensiva dopo parto Alice Campello - moglie dell'attaccante dell' Atletico Madrid (ed ex Juventus ), Alvaro Morata - è in terapia intensiva dopo il parto che ha ... Alice Campello ricoverata in Terapia intensiva per complicazioni dopo il parto. Come stanno lei e la figlia Be