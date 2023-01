È morto il criminologo Francesco Bruno

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Questa mattina Celico piange uno dei suoi più illustri concittadini, il professor, medico edi fama internazionale”. A darne notizia, in un post su Fb, è MatteoLettieri, sindaco di Celico (Cosenza). “era un luminare impegnato nella risoluzione dei più efferati delitti italiani. Grazie ai suoi studi era riuscito a ricollegare gli omicidi del Mostro di Firenze all’esoterismo – conclude – A nome di tutta la nostra comunità formulo le più sentite condoglianze alla sua famiglia”. L'articolo proviene da Italia Sera.

