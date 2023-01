È morto il cardinale George Pell

Agenzia ANSA

Il porporato australiano riformò le finanze della Santa Sede. Nel 2018 la condanna per abusi su minori, poi l'appello e il proscioglimento Èa Roma, all'età di 81 anni, ilaustraliano George Pell, prefetto emerito della Segreteria per l'Economia, dopo essere stato arcivescovo di Melbourne e di Sydney. Il porporato non ha ...Dal febbraio 2019 era prefetto emerito della Segreteria per l'Economia Continua su Vatican News - > VD anche https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021 - 06/- george - pell - ... E' morto a 81 anni il cardinale australiano George Pell - Mondo È morto a 81 anni il cardinale australiano George Pell. Era stato alle esequie di Ratzinger. In patria subì un processo per abusi su minori E' morto a Roma, all'età di 81 anni, il cardinale australian ...E’ morto a Roma all’età di 81 anni il cardinale George Pell, arcivescovo emerito di Melbourne (1996-2001) e Sidney (2001-2014), “ministro delle Finanze” del Vaticano che trascorse 400 giorni in carcer ...