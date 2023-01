È morto il cardinale George Pell | prefetto emerito della Segreteria per l' economia

Corriere della Sera

AGI - George Pell, 81 anni,conservatore ed ex responsabile delle finanze del Vaticano, sarebbequesta sera. Il prelato è stato al centro di un clamoroso caso giudiziario che lo video condannato e assolto per ...IlGeorge Pell Per approfondire : Video : IlGeorge Pell venera la salma di Ratzinger Vaticano, morto il cardinale Pell Il Cardinale George Pell, Prefetto emerito della Segreteria per l’Economia e Arcivescovo emerito di Sydney, è morto oggi a Roma. Aveva 81 anni: era nato a Ballarat (Australia) l'8 giugno 1941. Dopo av ...Epicentro la Solfatara, alle 3.28 di questa notte. La scossa, pur non essendo di intensità elevata è stata avvertita fino a Giugliano e Marano ...