E’ morto Francesco Bruno | il noto criminologo spento da una terribile malattia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Era uno dei più noti criminologi d’Italia,a 74 anni, era nato il 10 maggio del 1948. Sia in ambito accademico che istituzionale ma negli ultimi anni anche mediatico,ha messo in rilievo la sua figura professionale. Tantissime le sue presenze in programmi come Porta a Porta, Maurizio Costanzo Show, Delitti. A dare la notizia della morte delè stato il sindaco di Celico, Matteo Lettieri. E’ la cittadina in provincia di Cosenza dove è nato e dove oggi in molti piangono per lui, per l’ultimo saluto a uno dei più illustri cittadini, così scrive Lettieri. Sui social l’annuncio della morte di“Questa mattina Celico piange la perdita di ...