E’ morto Achille Mauri | presidente delle Messaggerie Italiane

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) E’die della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta. Nato a Rimini nel 1939, si e’ spento la scorsa notte a causa di una breve malattia a Rosario, in Argentina. Ad annunciarlo, con una nota, la moglie Diana, i figli Santiago e Sebastiano e tutta la famiglia, Ottieri e Zanuso. Nel 1965 aveva esordito in proprio nell’editoria per una naturale passione ereditata dal padre Umberto, alla guida, e dalla madre Maria Luisa Bompiani, sorella di Valentino Bompiani, costituendo laEditore, officina di libri d’arte da cui escono, tra le altre, opere su ...

Il Post

Mauri, Presidente di Messaggerie Italiane e della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri. Si è spento questa notte a causa di una breve malattia a Rosario, in Argentina, circondato ...E'Mauri, presidente di Messaggerie Italiane e della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri. Nato a Rimini nel 1939, si e' spento la scorsa notte a causa di una breve malattia a ... È morto Achille Mauri, il presidente di Messaggerie Italiane e una delle persone più importanti dell’editoria italiana È morto Achille Mauri, presidente di Messaggerie Italiane e della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri. Si è spento questa notte a 83 anni a causa di una breve malattia a Rosario, in Argentina ...E’ morto Achille Mauri, presidente di Messaggerie Italiane e della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri. Nato a Rimini nel 1939, si e’ spento la scorsa notte a causa di una breve malattia a Ro ...