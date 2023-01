E l'Arabia Saudita si prese anche la WWE | la trattativa che coinvolge il fondo che voleva l'Inter | i dettagli

Virgilio Notizie

Tragedia, nella giornata di ieri, della nona tappa del rally Dakar in corso in, nel percorso desertico tra Riad e Harad. La vittima è uno spettatore italiano, 69enne, deceduto durante il trasferimento in ospedale: si tratta di Livio Fassinotti, residente a None in ...Georgina adesso è al fianco del compagno anche in. E non poteva essere altrimenti anche per quelle che sono le voci di una crisi tra i due. Che, se mai fosse reale, stanno nascondendo ... Dakar, incidente al rally in Arabia Saudita: morto un turista italiano investito sulla pista Gennaro Gattuso non se la sta passando bene negli ultimi tempi. Impegnato in questi giorni in Arabia Saudita per la disputa della Supercoppa di Spagna, il tecnico calabrese è in difficoltà con il suo ...E' successo durante la nona tappa della Dakar: l'uomo stava scattando delle foto dietro a una duna, quando è stato investito da un camion.