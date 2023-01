“È il corpo di Michele” Non ce l’ha fatta | il suo corpo ritrovato dai soccorritori

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Lutto atroce in Valchiavenna. Una tragica fatalità ha spezzato la vita aBuga. L’uomo, conosciutissimo in zona, aveva 60 anni e ha perso la vita a causa di una terribile disgrazia. La vicenda inizia circa due giorni prima della morte di. Lui e due cani husky, Timun e Garry, erano rimasti bloccati da una bufera di neve a circa tremila metri di quota, sopra Madesimo (Sondrio). Lì, a un passo da Svizzera, l’uomo era stato salvato dai soccorsi ma aveva perso di vista i suoi animali a 4 zampe. Buga allora, il giorno successivo, ha deciso di tornare indietro a cercarli perché la pena era davvero insostenibile. Purtroppo per l’uomo però, ad attenderlo su quella montagna di Madesimo c’era soltanto la morte. Alla fineè stato colpito in pieno da una valanga e non ce. Il ...