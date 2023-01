Due pesi | due documenti segreti Perché Biden se li tiene e non fa notizia

InsideOver

... Washington DC e consegnati dagli avvocati del presidente agli Archivi Nazionali, [...] Continua a leggere The postdocumenti segreti. Perché Biden se li tiene e non fa notizia appeared ...E' una richiesta commerciale, non mi sembra che ci sia nulla, non mi sembra che si faccianomisure: se il Pd facesse un'offerta commerciale sarebbe valutata anch'essa da parte di ... Due pesi, due documenti segreti. Perché Biden se li tiene e non fa ... Il punto militare 329 | Surovikin, che era in ascesa, cala di un gradino. Volava troppo alto e faceva ombra a qualcuno L’Armata avanza nel settore di Bakhmut e Soledar, la mobilitazione ha fornito i ...Il cartello esposto con il prezzo medio a livello nazionale accanto a quello praticato dal gestore (misura decisa dall’ultimo consiglio dei ministri) ...