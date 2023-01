DSGA e mancata custodia di beni inventariati | quale responsabilità?

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nel caso in commento la Corte dei Conti lombarda affronta un contenzioso che interessa un'assistente amministrativa a tempo indeterminato incaricataD.S.G.A in relazione ad una richiesta di risarcimento del pregiudizio erariale cagionato all’amministrazione scolastica di appartenenza in conseguenza di alcuni illeciti gestionali, segnatamente laefficacedi alcunidell’ente, che sebbene inseriti formalmente negli inventari in carico alladella dipendente, non venivano concretamente reperiti presso l’istituto scolastico e l’intervenuta indebita autoliquidazione di una quota del trattamento salariale accessorio. Queste sono sostanzialmente le accuse mosse dalla Procura. Si pronuncia con sentenza 269/22 la Corte dei Conti per la Lombardia. L'articolo .