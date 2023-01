Droga | in manette 29enne

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) E’ stato fermato ieri pomeriggio, durante un’attività di Polizia Giudiziaria, finalizzata al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato di Terni – attività attuata con servizi mirati e capillari, disposti dal Questore Bruno Failla – il giovane straniero arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Si tratta di un, trovato in possesso di 2,50 etti di cocaina, già suddivisa in dosi pronte da spacciare, che nascondeva sia addosso che in casa; gli agenti della Sezione Antihanno trovato anche tutto il materiale per il confezionamento della sostanza, che è stato sequestrato insieme alla. Il giovane straniero, regolare a Terni, è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica ternana ed oggi pomeriggio verrà giudicato per ...

Ha ceduto dellaad un acquirente non sapendo però di essere osservato dei carabinieri . È finito così inun 55enne di Squillace , nel catanzarese, accusato di spaccio dopo che i militari della stazione ...Extasy, cocaina, hashish, marijuana. Non c'erache non fosse in possesso di un 39enne bloccato dai Carabinieri e sottoposto a controllo all'interno del parchetto in via Buon Pastore a Modena. Attività condotta nella tarda serata di ieri dai ... Vendeva ogni tipo di droga: un altro pusher in manette a Modena La Squadra Mobile della Questura di Padova, coadiuvata da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine «Veneto» e dalle Mobili di Udine, Rimini, Trieste, Gorizia, Milano, e dei Commissariati di Jesolo… L ...Ha ceduto della droga ad un acquirente non sapendo però di essere osservato dei carabinieri. È finito così in manette un 55enne di Squillace, nel catanzarese, accusato di spaccio dopo che i militari d ...