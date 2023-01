Dritto e Rovescio | domani su Rete4 con Del debbio sul caro carburanti | l’immigrazione e il Rdc

Mediaset Infinity

... di fare, come viene documentato su Fb, sul nostro sito, in rete e come dimostrano anche i numerosi interventi pubblicati su La Verità, le sette dirette televisive a Zona Bianca e, ...... però, ha dei contorni ancora più incredibili, perché il tunisino è ben noto alle forze dell'ordine , come dimostra un filmato andato in onda in tv a novembre nel programma. Lo ... Dritto e rovescio del 12 gennaio: intervista a Daniela Santanchè Domani, giovedì 12 gennaio, in prima serata su Retequattro, nel primo appuntamento del 2023 con “Dritto e rovescio”, Paolo Del Debbio intervisterà il ministro del Turismo Daniela Santanché sull’aument ...A Capodanno ha colpito con una lama senza motivo un uomo in stazione Centrale a Milano. A novembre aggredì con una lamiera gli operatori televisivi di Mediaset ...