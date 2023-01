Dopo Roma | Londra Kishida e il patto di sicurezza con Sunak

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il primo ministro giapponese Fumiotrova asul tavolo dell’omologo britannico Rishiun accordo di cooperazione sulla Difesa che Tokyo definisce “epocale”. Non tanto perché consentirà a entrambi i Paesi di dispiegare forze sul suolo dell’altro — seguendo un’intesa simile con l’Australia — ma perché permette all’Arcipelago di ampliare la sua schiera di partner militari nel mondo. L’accordo, presentato come il più significativodi difesa trae Tokyo in più di un secolo, “accelererà rapidamente” la già crescente cooperazione in materia di difesa etra i due Paesi, tra le preoccupazioni per l’assertività militare della Cina nella regione indo-pacifica. Le stesse che hanno contribuito a portare il Giappone ad aumentare la propria spesa per gli ...