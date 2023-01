Documenti top secreto nell' ufficio di Biden | Trump all' attacco

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Come in una legge del contrappasso americano adesso è il presidente degli Stati Uniti Joeal centro delle polemiche, dopo il ritrovamento in un suodiriservati legati al tempo dell'amministrazione Obama. I file «classificati» sono stati trovati nel suoprivato di Washington, assegnato dall'Università della Pennsylvania come professore onorario e occupato dadal 2017 al 2019. La scoperta risale al 2 novembre, sei giorni prima del voto di metà mandato, 8 novembre, che ha visto i Democratici reggere l'urto dell'onda repubblicana. Cosa sarebbe successo se la notizia fosse stata data subito e non tenuta riservata per due mesi? La notizia, alla fine, è emersa e ha fatto il giro del mondo mentre il presidente si trovava a Città del Messico per partecipare a incontri di ...

Il Sole 24 ORE

... grazie al dialogo con oltre 600 multimarcalevel. 'Abbiamo chiuso la campagna vendita per la ... ideale per smartphone,o skipass e, come opzione, ha anche un polsino al fondo, per un'..."Hanno trovato deiin una scatola in un armadio chiuso a chiave", ha detto. "E non appena si sono resi conto che c'erano diversiriservati hanno fatto quello che avrebbero dovuto ... Usa, trovati documenti top secret nell’ex ufficio di Biden. Trump: a quando raid a casa sua Non è chiaro a cosa si riferiscano o perché si trovassero nell'ufficio privato dell'allora vice presidente. Diversi documenti riservati, risalenti al periodo in cui Joe Biden era vice presidente dell’ ...Il presidente Joe Biden dovrà spiegare perché alcuni documenti top secret siano stati custoditi in modo incauto. Si tratta di dossier classificati, trovati in un ufficio privato di un centro di studi ...