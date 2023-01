Dl Ucraina | via libera al Senato

la Repubblica

Nuove modalità Borgomanero - Centro Parrocchiale Santa Croce diNassiriya 2 - nei giorni di ... ai profughi provenienti dall'; ai soggetti over 12 anni che devono eseguire la prima dose; a ......una parte non marginale delle truppe che possono reggere un conflitto duro sono già in...dovevano pur tentarla nel momento in cui Russia e Cina annunciano la fusione del progetto di nuova... Armi all’Ucraina, FI e Lega frenano sul via libera allo scudo italiano ROMA (ITALPRESS) – Il Senato ha dato il via libera al dl Ucraina con 125 sì, 28 no e 2 astenuti. Il provvedimento è atteso ora alla Camera per ...Giorgia Meloni conferma l'impegno a sostenere gli ucraini assediati. Pronto il decreto per inviare nuove armi.