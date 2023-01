Dl aiuti quater | ok Camera a fiducia | 205 sì

Agenzia ANSA

Agevolato il passaggio a combustibili alternativi . Vengono inoltre introdotte disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi: si prevede esclusivamente fino a ...Proroghe per compensazioni e bonus fiscali energetici . Nel provvedimento e' stato 'travasato' anche il Dl accise con una prima riduzione dello sconto (poi completamente azzerato dalla Manovra). E' ... Dl Aiuti quater: Camera, al via la votazione sulla fiducia Roma, 11 gen. (askanews) - Con 205 voti a favore, 141 contrari e 4 astensioni, il governo ha ottenuto alla Camera la fiducia posta sul decreto ...La fine del 2022 ha segnato anche la fine del superbonus 110 per cento, che ha ceduto il passo al superbonus 90 per cento. Ma in che modo si è conclusa l’era dell’agevolazione con aliquota massima int ...