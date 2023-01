Dl aiuti quater | ok a Fiducia alla Camera con 205 sì e 141 voti contrari

Agenzia ANSA

Roma, 11 gennaio 2023 Con 205 voti favorevoli, la Camera vota la fiducia posta dal governo sul Dl Aiuti quater, nel testo già approvato dal Senato. Contrari 141, 4 gli astenuti. I lavori proseguiranno con l'ordine del giorno mentre il voto finale sul provvedimento è previsto per domani. Vengono inoltre introdotte disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi.