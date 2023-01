Djokovic presenta il nuovo 'sindacato'' dei tennisti

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) AGI - Il serbo Novake la tunisina Ons Jabeur sono stati nominati alla guida della Professional Tennis Players Association (PTPA), indipendente sia dall'ATP e che dalla WTA. L'ex numero 1 del mondo aveva annunciato la creazione di questa associazione a margine degli US Open 2020, dopo essersi dimesso da presidente dell'ATP Players' Council, l'organo di rapnza ufficiale dei. Secondo, il PTPA non vuole dissociarsi dall'organo di governo del tennis mondiale, ma piuttosto dare ai giocatori una maggiore voce in capitolo nelle decisioni che riguardano il tennis professionistico, in particolare per quanto riguarda i premi in denaro dei tornei. Altri sei giocatori parteciperanno al comitato esecutivo, l'organo di governo della PTPA: la spagnola Paula Badosa, il polacco Hubert Hurkacz, ...

