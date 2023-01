Diritto di critica militare Interessante convegno online

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Con questo evento on-line organizzato dall’Ufficio di Presidenza NSC e fruibile in diretta sulla pagina Facebook del Nuovo Sindacato Carabinieri, il Vice Presidente NSC Costantino Fiori e la Responsabile del Dipartimento di Psicologiadi NSC D.ssa Alessandra D’Alessio, ospitano la preziosa testimonianza di quanto psicologicamente e umanamente vissuto in questi anni dal Maresciallo Carlo Chiariglione (già Graduato CMCSQS), “colpevole” di aver avuto il coraggio di parlare di argomenti “scomodi” quali suicidi, mobbing e vessazioni, prima ancora che venisse meno, per i militari, il divieto di creare associazioni professionali a carattere sindacale. Chiariglione è infatti Presidente dell’associazione di categoria Assomilitari:nonostante trent’anni di servizio valutati “eccellenti”e la qualifica di Operatore di Forze Speciali “Ranger”, Chiariglione ha vissuto ...

LivornoToday

Se il colonialismo dei ricchi alle Hawaii era fatto oggetto di unasociale parodica nel ... privo di confini che il denaro non possa ritenersi indi oltrepassare. Fuck or be fucked , se ...Questo il giudizio dell'associazione Codici,nei confronti dell'azienda. "L'assunzione di ... Gli utenti hanno ildi usufruire di un servizio e non di un disservizio, e in caso di ... Diritto di critica militare, se ne discute online martedì 17 gennaio: la testimonianza del maresciallo Chiariglione I giornalisti non sono molto simpatici, soprattutto lui: molti li considerano una casta affine a quella della politica, anche se i privilegi di un tempo sono svaniti da anni. Neanche i dentisti sono p ...Francesco Orlando è stato uno dei migliori critici letterari della seconda metà del Novecento in Italia; sottovalutato all’epoca, ormai gli si riconosce il merito di avere rivoluzionato il modo di app ...