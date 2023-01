ilmattino.it

...nei confronti di un Istituto privato di formazione con sede a San Nicandro Garganico e in altri territori dove negli anni sarebbero stati organizzati falsiper il conseguimento didi ...L'organizzazione che realizzava questi illeciti agiva in Campania e in Puglia ed era in grado di procurare falsidi operatore sociosanitario e sociosanitario specializzato, e attestati di ... Diplomi e corsi per Oss falsi in Campania e Puglia: arrestati ex deputato e figlio Fornivano attestati e titoli anche a chi non aveva completato il percorso formativo o non aveva i requisiti richiesti. L'organizzazione che realizzava questi illeciti agiva in Campania e ...Sono stati anche organizzati falsi corsi di formazione per operatori socio sanitari. Le prime denunce sono state presentate da vincitori esclusi dalle graduatorie di un concorso. In manette l'ex deput ...