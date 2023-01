(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Iitaliani guadagnanodi meno. È quanto emerge dai dati presentati dall’Aran (l’Agenzia della pubblica amministrazione che contratta gli adeguamenti salariali) relativi al periodo che va dal 2013 a fine settembre. Nel decennio glisono saliti del 6,7% ma nel frattempo i prezzi sono cresciuti di quasi il 14% a causa dell’inflazione. Di fatto i dipendente hanno visto diminuire il valore reale delle loro buste paga con un potere di acquisto sceso di oltre il 7%. Nel settore privato le retribuzioni sono invece salite dell’11,6%, anche in questo caso dunque in realtà una diminuzione ma di entità più modesta (- 2,2%). L’Aran ricorda che fino al 2016 c’è stato il blocco delle retribuzioni nel pubblico impiego e sottolinea che mentre glidei ...

Il Fatto Quotidiano

Incrementi retributivi deisuperiori al 4% nel triennio 2019 - 2021. E' il dato che emerge dal Rapporto semestrale dell'Aran, pubblicato oggi. Il rapporto registra incrementi superiori al 4% per tutti i ...'Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratorie privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del ... Dipendenti pubblici, stipendi sempre più magri. In dieci anni perso il 7%, crollo nel 2022 Non solo controlli serrati e l'obbligo di esporre il prezzo medio nazionale del carburante per ogni gestore, all'interno del decreto varato ieri sera dal governo Meloni, si è ...Le retribuzioni contrattuali medie annue dei dipendenti pubblici sono cresciute tra il 2013 e fine settembre 2022 del 6,7% a fronte di un aumento dei prezzi nello stesso periodo del 13,8% e ...