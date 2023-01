Digit' Ed acquisisce la maggioranza di Accurate Srl

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) –'Ed ha finalizzato l'acquisizione delladiSrl, società che opera nell'ambito dell'innovazione tecnologica applicata alla formazione medica rivolgendosi ad università, ospedali ed enti pubblici e privati operanti nell'ambito sanitario.“Un'operazione – si legge in una nota – che consente a'Ed di rafforzare la propria leadership, arricchendo la sua offerta formativa con tecnologie e contenuti a servizio del settore medico. Questa acquisizione è in linea con il piano di crescita della società che mira a diventare il campione nazionale dell'higher education in Italia”.ha realizzato 75 centri di simulazione medica avanzata presso Università italiane ed estere e ha depositato 8 brevetti, “che certificano l'impegno nel perseguire i propri ...

Insieme a'Ed daremo maggiore impulso a ricerca e innovazione per contribuire alla gestione efficace del rischio clinico e all'innalzamento della sicurezza del paziente con una importante ...