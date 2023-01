(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Una bambina venne picchiata dal suodinel 2019, riscuotendo gran clamore mediatico. Ma a distanza di oltre 3 anni a finire sul banco degli imputati sono idella vittima. Il motivo? Sono stati denunciati dalla famiglia del bimbo chela compagna per le continue accuse di bullismo a mezzo social. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Fin dal 2009 i postcattolici si organizzarono nell' Area Dem di Franceschini; l'anno dopo i dalemianivita ai Giovani turchi di Orfini, poi sopravanzati dai Demsvicesegretario Orlando ...L'impronta di Otello Lupacchini sulla storia della Banda della Magliana fu impressa all'alba16 aprile1993 quando 500 poliziottiesecuzione alla sua ordinanza mettendo a ferro e ... Diedero del ‘bullo’ e del ‘bimbomichia’ al compagno di classe che picchiò la figlia a scuola: familiari a processo L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Un mediano, ma non un regista. Un attaccante, ma non una prima punta. Da un lato, la necessità di trovare gioc ...Ieri sera detenuti in protesta hanno appiccato l’incendio dando alle fiamme materassi e coperte: sul posto anche pompieri e ambulanze, tre intossicati ...